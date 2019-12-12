В Петербурге сняли с маршрутов 14 неисправных коммерческих автобусов

Во время рейда обнаружили неисправные автобусы в Невском и Выборгском районах. Фото: Baltphoto

Во время рейда обнаружили неисправные автобусы в Невском и Выборгском районах. Фото: Baltphoto

За два дня – 10 и 11 декабря – 14 автобусов частных перевозчиков были сняты с городских маршрутов из-за технических неисправностей.

В частности, в Курортном районе выявлен один неисправный «коммерческий» автобус на маршруте К-302. В Адмиралтейском районе неисправную «маршрутку» остановили на маршруте К-404, сообщили в СПб ГКУ «Организатор перевозок».

Также во время рейда обнаружили неисправные автобусы в Невском и Выборгском районах.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что за четыре дня комиссия проверила 23 коммерческих маршрута, 30 транспортных средств 19 хозяйствующих субъектов. Наибольшее количество нарушений связано с неудовлетворительным техническим состоянием транспортных средств, нарушением миграционного и налогового законодательства.