В Приморском районе Volkswagen врезался в трамвай

В Приморском районе Volkswagen врезался в трамвай
Место ДТП. Фото: vk.com/spb_today

Вечером 12 декабря в Приморском районе произошло ДТП с участием трамвая и легкового автомобиля марки Volkswagen.

Как сообщили очевидцы, ДТП произошло рядом со станцией метрополитена «Старая Деревня».

По их словам, водитель Volkswagen решил не пропускать трамвай и пошел на таран. В результате он врезался в трамвай. Движение трамваев остановлено из-за ДТП.

О пострадавших не сообщается.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Северной столице на пересечении улицы Типанова и проспекта Космонавтов произошло ДТП. По предварительным данным, автомобиль такси протаранил легковушку.

авария дтп происшествие
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Приморском районе Volkswagen врезался в трамвай
В Петербурге сняли с маршрутов 14 неисправных коммерческих автобусов
На мать, потерявшую машину с ребенком, составили административный протокол
Германия настаивает на причастности России к убийству в Берлине
В Пулково готовы открыть комнату для курения
МИД прокомментировал политику США в отношении «Северного потока — 2»
Путин заявил о «непрерывном процессе осмысления» Конституции
Прокуратура обязала фирму выплатить 15 млн рублей задолженности рабочим