В Приморском районе Volkswagen врезался в трамвай

Вечером 12 декабря в Приморском районе произошло ДТП с участием трамвая и легкового автомобиля марки Volkswagen.

Как сообщили очевидцы, ДТП произошло рядом со станцией метрополитена «Старая Деревня».

По их словам, водитель Volkswagen решил не пропускать трамвай и пошел на таран. В результате он врезался в трамвай. Движение трамваев остановлено из-за ДТП.

О пострадавших не сообщается.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Северной столице на пересечении улицы Типанова и проспекта Космонавтов произошло ДТП. По предварительным данным, автомобиль такси протаранил легковушку.