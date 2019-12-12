Школьники из Тосно разыграли ДТП на сцене

Школьники из Тосно «разыграли» сценку ДТП. Это произошло в рамках фестиваля-конкурса «Безопасность на дорогах».

Пятиклассники поучаствовали в спектакле, который был создан по мотивам сказки «Вовка в тридевятом царстве».

«У нас — «Вовка в царстве ПДД», — рассказала одна из учениц.

Детям была выдана одежда сотрудников Госавтоинспекции, они также посетили гримерку акторов. В данном конкурсе каждый год принимают участие десятки детей. Его организаторами являются также сотрудники Госавтоинспекции. Сотрудники ведомства отмечают, что дети стали реже получать травмы на дороге, потому что стали лучше знать правила. Об том, что данное мероприятие было проведено сообщили lentv24.ru.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Красносельском районе Санкт-Петербурга сдали в эксплуатацию новую общеобразовательную школу, рассчитанную на 1375 детей. Образовательное учреждение располагается на улице Маршала Казакова, 68 корпус 2, строение 1.