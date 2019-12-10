В Красносельском районе открылась школа на 1375 мест

Первых учеников школа примет уже в январе 2020 года. Фото: vk.com/newschool219

Первых учеников школа примет уже в январе 2020 года. Фото: vk.com/newschool219

В Красносельском районе Санкт-Петербурга сдали в эксплуатацию новую общеобразовательную школу, рассчитанную на 1375 детей.

Образовательное учреждение располагается на улице Маршала Казакова, 68 корпус 2, строение 1. Подрядчиком строительства школы выступала организация «БалтИнвестСтрой». Во вторник, 10 декабря, Госстройнадзор выдела компании разрешению на ввод здания эксплуатацию.

По информации комитета по строительству Петербурга, школа будет вмещать 55 классов. Помимо раздельного гардероба для школьников старших и младших классов, в здании есть спальные комнаты для учащихся начальной школы. Кроме того, ученики смогут воспользоваться школьным бассейном.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в петербургских школах количество учеников в классах хотят сократить до 25 человек.