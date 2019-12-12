Экс-помощница Милонова, проигравшая в суде, притворяется нищей

Она не хочет платить судебные издержки по делу об «Умном голосовании».

Об этом стало известно сегодня, 12 декабря. Обо всем сообщает издание «Фонтанка». Колб, бывшая помощница Милонова, пыталась добиться отмены результатов выборов в МО «Смольнинское». Там победила команда Алексея Навального, что не устроило девушку. Среди аргументов, которые она приводила, был один об опасности политика и его последователей. Колб уверяла, что «Умное голосование» – это происки американцев, которые хотели вмешаться в выборы. Суд не поддержал инициативу Колб и обязал ее выплатить 45 тысяч рублей издержек.

Девушка же заявила, что у нее нет столько денег – теперь ее просят заплатить 25 тысяч рублей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что депутаты Петербурга предложили вернуть выборы ректоров МГУ и СПбГУ.