В Сосновом Бору наказали пьяного водителя без прав

Мужчина приговоре к обязательным работам на 100 часов.

Об этом стало известно сегодня, 13 декабря. Обо всем сообщает издание «Маяк». Мужчина ездил по городу будучи в состоянии алкогольного опьянения. Когда его остановили сотрудники ГИБДД, они выяснили, что он не только употреблял спиртное перед поездкой, но и вообще не должен был садиться за руль из-за отсутствия прав.

Гореводитель признал свою вину и был приговорен к обязательным работам на 100 часов, а также его лишили возможности управлять автомобилем на полтора года.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что лжесотруднику ФСБ дали 11 лет «строгача» за похищение человека, вымогательство и сбыт наркотиков.