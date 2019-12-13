Мусоросжигателей из Колтушей привлекли к административной ответственности

Сотрудники Комитета государственного экологического надзора Ленобласти совместно с правоохранителями пресекли несанкционированное сжигание мусора в деревне Колтуши.

Инспекторы комитета госэконадзора и правоохранители зафиксировали и пресекли факт незаконного сжигания во время патрулирования улицы Колхозная. Поводом для дежурства стали многочисленные жалобы местных жителей на едкий запах гари из-за сжигания мусора на огороженном участке, который находится в частной собственности.

Во время рейда правоохранители составили четыре протокола об административном нарушении за транспортирование отходов с нарушением установленных требований. Помимо этого, стражи порядка изъяли мусоровоз, на котором нарушители перевозили отходы на нелегальную свалку.

Назначена экспертиза, которая установит ущерб окружающей среде. Впоследствии будут определены меры в отношении нарушителей. Ведется расследование.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что трое попали в больницу с отравлением угарным газом от горящего мусора в Петербурге.