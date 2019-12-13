В Ленобласти за решетку отправили насильника 12-летней девочки

Мужчина отправится за решетку на 12 лет. Фото: Pixabay

Мужчина отправится за решетку на 12 лет. Фото: Pixabay

Мужчина отсидит в тюрьме 12 лет в колонии строгого режима.

Об этом стало известно сегодня, 13 декабря. Новостью делится СУ СК России по Ленинградской области. 35-летний житель Пивалево был признан виновным в растлении малолетней. Мужчину отправили за решетку на 12 лет. Приговор пока не вступил в законную силу.

Напоминаем, что все случилось в июле 2016 года. Злоумышленник припарковал автомобиль у лодочной станции, чтобы изнасиловать 12-летнюю девочку. Уточняется, что мужчина знал о возрасте ребенка, но это его не остановило.

В ходе расследования подозреваемый отказывался признавать свою вину, но все собранные доказательства были против него.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что бойца ММА обвинили в изнасиловании 13-летней петербурженки. Мужчину арестовали заочно, так как он с недавних пор находится в международном розыске.