В Петербурге экс-гендиректор туроператора обвиняется в похищении 157 млн рублей

В результате без денег остались более 2,7 тысяч человек, которые мечтали отправиться в путешествия.

Об этом стало известно сегодня, 13 декабря. Обо всем сообщается на сайте СУ СК России по Санкт-Петербургу. В обмане и похищении денег подозревается бывший генеральный директор туроператора ООО «Солвекс-Турне». Сотрудники правоохранительных органов объявили о завершении расследования – объем уголовного дела составил 336 том.

По предварительным данным, Халецкая знала, что не сможет удовлетворить желания клиентов, но все равно заключали с ними договора и брала с них деньги за путевки с целью обогащения. В итоге петербуржцы не могли никуда уехать – среди потерпевших более 2,7 тысяч человек, которые отдали обвиняемой более 157 миллионов рублей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что квартирные мошенники из Петербурга получили срок в 2,5 года.