В Петербурге задержали мужчину, который разбил витрину кафе

В Петербурге задержали мужчину, который разбил витрину кафе
Мужчина разбил стекло из хулиганских побуждений. Фото: pixabay.com

Сумма ущерба пока не установлена, сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства инцидента.

Об этом стало известно сегодня, 13 декабря. Обо всем gazeta.spb.ru рассказали в пресс-службе УВО. Все случилось поздно ночью в четверг в Адмиралтейском районе. Мужчина схватил забор, установленный работниками коммунальных служб, и разбил витрину кафе на набережной Обводного канала. Сотрудники заведения тут же нажали на тревожную кнопку, вызвав тем самым наряд вневедомственной охраны.

По предварительным данным, свой поступок горожанин совершил из хулиганских побуждений.

«Злоумышленник был передан сотрудникам 77 отдела полиции. Сумма ущерба устанавливается»,

— говорится в сообщении.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Московском районе хулиган разбил витрину гостиницы. Росгвардейцам удалось задержать хулигана и отвезти его в полицейский участок.

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В Петербурге задержали мужчину, который разбил витрину кафе