В Мурино водительница уснула за рулем

Автомобиль выехал на встречную, а остальным участникам движения пришлось пытаться увернуться.

Об этом стало известно сегодня, 13 декабря. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Люди пишут, что все случилось по дороге в Мурино. Девушка, управляя «Хондой», уснула за рулем и оказалась на встречной полосе. Водитель микроавтобуса как смог попытался увернуться.

В комментариях мужчина отметил, что произошло лобовое столкновение, в результате которого пострадали водитель транспортных средств. Подчеркивается, что водительница была трезвая и ехала домой после ночной смены.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Ленской под колеса машины угодила женщина с коляской. Ребенок получил травмы и был госпитализирован.