Мобильный банк МКБ получил Премию Рунета как приложение года

МКБ стал лауреатом Премии Рунета в номинации «Мобильное приложение» года. Эксперты премии оценили новый дизайн приложения «МКБ Онлайн», а также расширение функционала и удобство использования.
«С 2018 года приложение «МКБ Онлайн» действительно сильно изменилось, и мы рады, что это оценили и наши клиенты, и члены жюри премии. Это заслуга всей нашей большой команды. Сегодняшняя награда мотивирует нас становиться еще лучше и продолжать развивать мобильный банк»,
— прокомментировал Алексей Курзяков, директор департамента электронного бизнеса МКБ.
Так же Алексей отметил, что ключевой тренд, который характеризует развитие мобильного банкинга сегодня — это усиление роли дистанционных сервисов.
«Уже более 35% депозитов и 45% накопительных счетов в МКБ открывается через «МКБ Онлайн». Одновременно растет доля потребительских кредитов, оформленных онлайн. За этот год она превысила 10%»,
— отметил Алексей.
Церемония вручения Национальной премии за вклад в развитие российского интернета «Премия Рунета» состоялась 12 декабря 2019 года в Доме Пашкова. В этом году российскому интернету исполнилось 25 лет, а премия вручалась уже в 16-й раз.
ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (МКБ) — универсальный коммерческий частный банк, предоставляющий весь спектр банковских услуг для корпоративных и частных клиентов, а также для финансово-кредитных организаций. Банк входит в список системно значимых кредитных организаций, утвержденный Банком России.
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