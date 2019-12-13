На Косыгина пенсионерка попала под колеса грузовика

В Красногвардейском районе Петербурга возле ТРК «Июнь» пожилую женщину сбил грузовик на регулируемом пешеходном переходе.

Дорожно-транспортное происшествие случилось вечером в пятницу, 13 декабря. 75-летняя пострадавшая госпитализирована в Александровскую больницу, медики оценивают её состояние как тяжелое. Большегруз наехал на пенсионерку на пересечении проспекта Косыгина и Индустриального проспекта.

39-летний водитель грузовика Isuzu поворачивал с Индустриального на Косыгина, в то время как женщина переходила дорогу. Автомобилист не заметил пострадавшую. Подробности инцидента устанавливаются правоохранительными органами.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге неподалеку от железнодорожной станции Сосновая Поляна девушку сбила электричка. Пострадавшая осталась жива, однако обстоятельства произошедшего и подробности её состояния неизвестны.