На Косыгина пенсионерка попала под колеса грузовика

На Косыгина пенсионерка попала под колеса грузовика
Женщину госпитализировали в тяжелом состоянии. Фото: Baltphoto

В Красногвардейском районе Петербурга возле ТРК «Июнь» пожилую женщину сбил грузовик на регулируемом пешеходном переходе.

Дорожно-транспортное происшествие случилось вечером в пятницу, 13 декабря. 75-летняя пострадавшая госпитализирована в Александровскую больницу, медики оценивают её состояние как тяжелое. Большегруз наехал на пенсионерку на пересечении проспекта Косыгина и Индустриального проспекта.

39-летний водитель грузовика Isuzu поворачивал с Индустриального на Косыгина, в то время как женщина переходила дорогу. Автомобилист не заметил пострадавшую. Подробности инцидента устанавливаются правоохранительными органами.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге неподалеку от железнодорожной станции Сосновая Поляна девушку сбила электричка. Пострадавшая осталась жива, однако обстоятельства произошедшего и подробности её состояния неизвестны.

дтп красногвардейский район наезд на пешеходов санкт-петербург
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На Косыгина пенсионерка попала под колеса грузовика
Проболталась: Александру Бортич поздравляют с беременностью
Андрей Губин всерьез намерен вернуться на сцену
Лев Лурье расскажет петербуржцам о конце эпохи в Доме кино
В возрасте 86 лет скончался актер из «Леона» и «Крестного ...
Обновление Windows стало причиной бесконечной ошибки
Полеты самолетов друг за другом оказались экономичнее
Полномочия детского омбудсмена в Петербурге расширили