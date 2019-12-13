Возле Сосновой Поляны девушка попала под электричку и осталась жива

Трагический инцидент произошел в Краносельском районе Санкт-Петербурга. Девушку сбил электропоезд неподалеку от станции Сосновая Поляна.

Чрезвычайно происшествие случилось в пятницу, 13 декабря, около шести часов вечера. Как пишет «Фонтанка», на железнодорожных путях в районе проспекта Ветеранов, рядом со станцией Сосновая поляна человек попал под электричку.

По предварительным сведениям от сотрудников транспортной полиции, пострадавшей оказалась девушка. На данный момент на месте происшествия работают медики, спасая жертву, — девушка осталась жива. Обстоятельства инцидента устанавливаются правоохранительными органами.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru cообщала, что в Мурино девушка уснула за рулем Honda, из-за чего выехала на встречную полосу. Избежать лобового столкновения с микроавтобусом не получилось. Виновница ДТП возвращалась домой после ночной смены.