20 тысяч бутылок: в Ленобласти ликвидировали производство поддельного алкоголя

20 тысяч бутылок: в Ленобласти ликвидировали производство поддельного алкоголя
На месте преступления полиция застала двух "сотрудников" цеха: мужчину и женщину. Фото: Baltphoto

Во Всеволожском районе Ленинградской области полицейские обнаружили нелегальный цех по производству алкоголя.

Злоумышленников за работой обнаружили сотрудники правоохранительных органов в деревне Лепсари в среду, 11 декабря. Выяснилось, что мошенники разливали в поддельные бутылки с этикетками известных брендов этиловый спирт, а затем планировали продавать нелегальный товар.

Помимо этикеток нарушители подделывали акцизные марки. Однако преступники не слишком заботились о качестве подделок: все надписи легко отходили от бутылок. Полицейские нашли 116 тысяч пустой тары, вероятно, готовящейся к заполнению, и 23 тысячи бутылок водки и коньяка.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Санкт-Петербурге лже-программист обманул доверчивого пенсионера на 35 тысяч рублей.

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