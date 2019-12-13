20 тысяч бутылок: в Ленобласти ликвидировали производство поддельного алкоголя

Во Всеволожском районе Ленинградской области полицейские обнаружили нелегальный цех по производству алкоголя.
Злоумышленников за работой обнаружили сотрудники правоохранительных органов в деревне Лепсари в среду, 11 декабря. Выяснилось, что мошенники разливали в поддельные бутылки с этикетками известных брендов этиловый спирт, а затем планировали продавать нелегальный товар.
Помимо этикеток нарушители подделывали акцизные марки. Однако преступники не слишком заботились о качестве подделок: все надписи легко отходили от бутылок. Полицейские нашли 116 тысяч пустой тары, вероятно, готовящейся к заполнению, и 23 тысячи бутылок водки и коньяка.
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