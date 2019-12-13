Петербург согласовал с Ленобласть отмену 11 смежных маршрутов

Санкт-Петербург направил Ленобласти предложение об отмене 34 межрегиональных маршрутов общественного транспорта.

Власти Ленинградской области подтвердили отмену одиннадцати из них. Кроме того, региональное управление по транспорту постановило обновить еще восемь маршрутов, однако оставшиеся пятнадцать ликвидировать отказалось. По мнению ведомства, их деятельность можно сохранить.

По информации портала 47news, город и область не могут прийти к консенсусу относительно маршрутов К-81, К-83, К-153, К-176, К-201, К-305, К-366, К-436, К-449, К-468, К-469, К-476, К-485, К-521, К-530.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru cообщала, что в Петербурге с социальных маршрутов сняли четырнадцать неисправных автобусов, принадлежащих частным перевозчикам. Изменения коснулись автобусов в Курортном, Выборгском, Невском и Адмиралтейском районах.