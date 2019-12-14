В лобовом ДТП на Планерной пострадал человек

В лобовом ДТП на Планерной пострадал человек
На месте происшествия произошло лобовое столкновение. Фото: vk.com/spb_today

В Приморском районе Северной столицы произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей. В результате аварии пострадал человек.

Все случилось в ночь на субботу, 14 декабря, на Планерной улице. На опубликованных фотографиях видно, что транспортные средства стоят поперек дороги. К месту происшествия прибыла машина скорой помощи, медики достали носилки.

«Досталось водиле», — прокомментировал запись в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте» один из пользователей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о девочке, которая впустила вора в квартиру, а затем заперла его там. Инцидент произошел в Воркуте.

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В лобовом ДТП на Планерной пострадал человек
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