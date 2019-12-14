В Ломоносовском районе водитель сгорел в своей машине после съезда в кювет

В Ломоносовском районе водитель сгорел в своей машине после съезда в кювет
Иномарка перевернулась и загорелась. Фото: Pixabay

В Ломоносовском районе произошло смертельное ДТП.

Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД России по Петербургу и Ленобласти, ДТП произошло поздним вечером 13 декабря в Ломоносовском районе на втором километре автодороги на подъезде к фабрике «Русско-Высоцкая».

Водитель Subaru съехал в кювет. Иномарка перевернулась и загорелась.

Водитель погиб. Сейчас проводится проверка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в западной части Кубы произошло ДТП с участием двух пассажирских фургонов. В результате их столкновения погибли по меньшей мере два человека. Еще 11 — получили телесные повреждения.

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