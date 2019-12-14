На Васильевском острове встали трамваи из-за ДТП

Днем 14 декабря на Васильевском острове произошло ДТП, в результате которого остановилось движение трамваев.

Как сообщили очевидцы, ДТП произошло прямо на трамвайных путях.

«Средний проспект В.О./4-5 линии В.О., ДТП на трамвайных путях.Трамваи стоят в сторону Финляндского вокзала», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной сети «Вконтакте».

ДТП остановило движение трамваев. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в западной части Кубы произошло ДТП с участием двух пассажирских фургонов. В результате их столкновения погибли по меньшей мере два человека. Еще 11 — получили телесные повреждения.