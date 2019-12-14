На пересечении Дунайского и Бухарестской произошло массовое ДТП

Вечером 14 декабря, во Фрунзенском районе произошло массовое ДТП с участием не менее пяти машин.
Как сообщили очевидцы, ДТП произошло на пересечении Дунайского проспекта и Бухарестской улицы.
Из-за ДТП остановилось движение трамваев по обе стороны. На место происшествия прибыли сотрудники ДПС, спасатели и скорая.
«Машин 5 устроили ДТП на пересечении Дунайского и Бухарестской. На месте стоят две скорые, спасатели ходят. ДПС на месте. Трамваи стоят в обе стороны», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной сети «Вконтакте».
Информация по пострадавших уточняется.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в западной части Кубы произошло ДТП с участием двух пассажирских фургонов. В результате их столкновения погибли по меньшей мере два человека. Еще 11 — получили телесные повреждения.