На пересечении Дунайского и Бухарестской произошло массовое ДТП

Вечером 14 декабря, во Фрунзенском районе произошло массовое ДТП с участием не менее пяти машин.

Как сообщили очевидцы, ДТП произошло на пересечении Дунайского проспекта и Бухарестской улицы.

Из-за ДТП остановилось движение трамваев по обе стороны. На место происшествия прибыли сотрудники ДПС, спасатели и скорая.

«Машин 5 устроили ДТП на пересечении Дунайского и Бухарестской. На месте стоят две скорые, спасатели ходят. ДПС на месте. Трамваи стоят в обе стороны», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной сети «Вконтакте».

Информация по пострадавших уточняется.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в западной части Кубы произошло ДТП с участием двух пассажирских фургонов. В результате их столкновения погибли по меньшей мере два человека. Еще 11 — получили телесные повреждения.