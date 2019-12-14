Дрозденко ищет хозяина собаке Хэппи, которую чудом спасли от живодеров

Дрозденко ищет хозяина собаке Хэппи, которую чудом спасли от живодеров
Собака Хэппи. Фото: https://www.instagram.com/drozdenko_au/

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко лично занялся поисками нового дома для собаки по кличке Хэппи, которую спасли от живодеров.

«Всей областью ищем для Хэппи хозяина, который сможет вернуть ей радость и доверие к людям. Собака абсолютно не агрессивна, но на прогулках по-прежнему старается спрятаться, ищет убежище. Кураторы передадут собаку в добрые, терпеливые руки», — написал Дрозденко на своей странице в Instagram.

Напомним, в ночь на 21 октября из поселка Новый Учхоз Ленобласти в ветеринарную клинику Сотникова в тяжелом состоянии доставили раненную дробью бездомную собаку. По словам местных жителей, пес жил на улице, его подкармливали, он не проявлял агрессии. Однако ловец выстрелом решил его усыпить. Собаку прооперировали и назвали Хэппи. Деньги на реабилитацию собаки собирали неравнодушные люди.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге нашли «Жигули» с запертыми в клетке собаками. По словам очевидцев, на Заневском проспекте, 30 в побитой машине с решетками на целую ночь были оставлены три собаки. При чем одна из запертых собак была с перевязанной мордой.

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Дрозденко ищет хозяина собаке Хэппи, которую чудом спасли от живодеров
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