Дрозденко ищет хозяина собаке Хэппи, которую чудом спасли от живодеров

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко лично занялся поисками нового дома для собаки по кличке Хэппи, которую спасли от живодеров.
«Всей областью ищем для Хэппи хозяина, который сможет вернуть ей радость и доверие к людям. Собака абсолютно не агрессивна, но на прогулках по-прежнему старается спрятаться, ищет убежище. Кураторы передадут собаку в добрые, терпеливые руки», — написал Дрозденко на своей странице в Instagram.
Напомним, в ночь на 21 октября из поселка Новый Учхоз Ленобласти в ветеринарную клинику Сотникова в тяжелом состоянии доставили раненную дробью бездомную собаку. По словам местных жителей, пес жил на улице, его подкармливали, он не проявлял агрессии. Однако ловец выстрелом решил его усыпить. Собаку прооперировали и назвали Хэппи. Деньги на реабилитацию собаки собирали неравнодушные люди.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге нашли «Жигули» с запертыми в клетке собаками. По словам очевидцев, на Заневском проспекте, 30 в побитой машине с решетками на целую ночь были оставлены три собаки. При чем одна из запертых собак была с перевязанной мордой.