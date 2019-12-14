Матвиенко рассказала, почему иркутского губернатора отправили в отставку

Матвиенко рассказала, почему иркутского губернатора отправили в отставку
Валентина Матвиенко. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала о причинах отставки губернатора Иркутской области Сергея Левченко.

По ее словам, Левченко сам подал в отставку из-за того, что не справился с чрезвычайной ситуацией в регионе и дал критическую оценку своим действиям, сообщает РИА Новости.

Напомним, 12 декабря, президент России подписал указ об отставке Сергея Левченко.

Сергей Левченко — член партии КПРФ. Иркутскую область он возглавил в 2015 году после победы во втором туре выборов. Конкурентом Левченко был член «Единой России» Сергей Ерощенко. Преимущество Левченко составило 56,39% голосов.

Ранее gazeta.spb сообщала, что президент России Владимир Путин раскритиковал работу региональных властей Иркутской области. Он, в частности, заявил, что вопросы ликвидации последствий в Нижнеудинске решаются медленно.

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