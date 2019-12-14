МЧС предупредило петербуржцев о гололедице в воскресенье

МЧС предупредило петербуржцев о гололедице в воскресенье
Зима в Петербурге. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

В воскресенье, 15 декабря в Петербурге будут неблагоприятные погодные условия.

В петербургском управлении МЧС России водителей предупредили о гололедице.

Местами ожидается снег. Как сообщили в ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 15 декабря в Петербурге ожидается облачная погода.

МЧС рекомендует водителям снизить скорость и увеличить дистанцию от впереди идущих машин, не обгонять и не перестраиваться во время движения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что жители Петербурга пожаловались на то, что тротуары в городе обработали реагентами и чистой солью. Такие меры борьбы с гололедом, по словам очевидцев, предприняли на Невском проспекте и в Василеостровском районе.

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МЧС предупредило петербуржцев о гололедице в воскресенье
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