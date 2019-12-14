Российские дилеры анонсировали предновогодние скидки на автомобили

В предновогоднее время дилеры стремятся «закрыть» продажи и поэтому предлагают наиболее щедрые скидки и выгодные предложения.

Аналитики агентства «Автостат» провели исследование на предмет самых актуальных и выгодных скидок на российском авторынке. Так, дилерский центр «КлючАвто» предлагает скидку в один миллион рублей на Mercedes-Benz S-Class при условии, что предыдущий автомобиль участвует программе Trade-In.

При покупке Land Rover Range Rover скидка может быть более масштабной — 1,5 миллиона рублей, однако покупка должна оформляться в кредит. Старый автомобиль также необходимо сдать по программе Trade-In.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в грядущем году автодилеры предполагают падение продаж на российском рынке до 8% в связи ростом стоимости автомобилей.