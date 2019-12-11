Автодилеры прогнозируют падение продаж новых автомобилей в связи с ростом их стоимости в 2020 году

Цены будут повышать постепенно в течение года. Фото: pixabay.com

Цены будут повышать постепенно в течение года. Фото: pixabay.com

Предположительно, в следующем году стоимость новых автомобилей в России вырастет на 5%. При этом продажи упадут на 8%.

Как рассказали в ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД), легковые и коммерческие машины в 2020 году вырастут в цене, что негативно отразится на продажах. На данный момент специалисты прогнозируют снижение на 8%.

Отметим, что по предположению «АвтоВАЗа», количество проданных авто в новом году сократится до 1,7 миллионов единиц. Эксперты связывают неутешительные прогнозы с инфляцией и повышением ставки утилизационного сбора. Все это ведет к увеличению стоимости новых транспортных средств на 5%. Цены будут повышаться не разово, а в течение года.

Ранее gazeta.spb.ru cообщала, что специалисты посоветовали автовладельцам, как лучше прогревать личный транспорт в зимний сезон.