Специалист рассказал как зимой прогревать автомобиль

Специалист рассказал как зимой прогревать автомобиль
Обсуждение этой темы актуально в зимний период. Фото: Pixabay

Эксперт поделился информацией о том, сколько зимой необходимо прогревать автомобиль.

Сотрудник издания «За рулем» Сергей Зиновьев рассказал, что наиболее хорошим методом является кратковременный прогрев. Машину следует прогревать две-три минуты зимой, а летом до минуты. Сотрудник издания отмечает, что после этого необходимо придерживаться движения на низких оборотах.

«Цивилизованным» способом прогрева автомобиля зимой было названо применение предпускового подогревателя.
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