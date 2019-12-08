Дед Мороз рассказал о желаниях взрослых

Письма Деду Морозу пишут не только дети, но и взрослые, которые тоже мечтают перед Новым годом о чуде.

Дед Мороз из Великого Устюга рассказал, о чем его просят россияне в своих новогодних письмах во время пресс-конференции в Ставрополе. Он отметил, что за 20 лет ему прислали более 3,6 миллионов писем. Их авторы все – от мала до велика. Примерно третье посланий отправлены взрослыми, верящим в волшебство. Дед Мороз заявил, что девушки чаще всего просят о семейном счастье, а вот юноши озабочены карьерой. Те и другие надеются встретить в грядущем году любовь всей жизни. Также люди пишут, что хотят мира на всей земле, и чтобы все вокруг стали добрее. Такие послания больше всего радуют Дедушку.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Дед Мороз дал совет о том, что стоит загадывать на Новый год. По словам волшебника, те, кто просят машины и квартиры, рискует провести праздник в одиночестве.