Движение по Фурштатской улице ограничат на 4 месяца

Движение по Фурштатской улице ограничат на 4 месяца
Дорожные работы ограничат движение в Центральном и Калининском районах Петербурга. Фото: Baltphoto

В декабре уходящего года в Санкт-Петербурге вступят в силу новые ограничения движения, связанные с проведением ремонтных работ.

Как сообщили в пресс-службе Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ) в пятницу, 13 декабря, с 14 декабря до 19 апреля 2020 года будет ограничен проезд по нечетной стороне Фурштатской улицы в Центральном районе, на участке от Мелитопольского переулка до Потемкинской улицы. Причиной названы реставрационные работы в доме Ф. И. Грянского, работникам необходимо разместить строительные леса.

Кроме того, с 16 декабря по 15 января следующего года ограничат движение транспорта по проспекту Непокоренных в Калининском районе города, от Амурской улицы до Меншиковского проспекта, в связи с ремонтом газопровода.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в МФЦ ограничат прием документов.

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