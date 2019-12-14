Семья убитой историком Соколовым аспирантки отказалась от материальной помощи

Защита семьи убитой Анастасии Ещенко заявила, что семья не собирается предъявлять к Соколову требования о выплате 10 млн рублей компенсации.

Адвокат Александра Бакшеева опровергла ранее появившуюся в СМИ информацию о том, что семья 24-летней Анастасии Ещенко, которую убил историк Олег Соколов, подаст иск к ученому на компенсацию морального ущерба в размере 10 миллионов рублей.

Бакшеева объяснила, что еще не обсуждала со своими подзащитными этот вопрос. Юрист также отметила, что в подобных случаях, сумма компенсаций редко оказывается внушительной.

Напомним, трагический инцидент произошел 10 ноября, когда историка Олега Соколова нашли упавшим в воды реки Мойки. В его рюкзаке лежали женские руки. Как выяснилось, 7 ноября мужчина убил свою возлюбленную, аспирантку Анастасию Ещенко, и решил избавиться от тела, расчленив и утопив её.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что 16 декабря Октябрьский районный суд рассмотрит апелляцию на арест Соколова.