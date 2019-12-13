Апелляцию на арест историка Соколова рассмотрят 16 декабря

Апелляцию на арест историка Соколова рассмотрят 16 декабря
Олег Соколов. Фото: Мойка78/Валентин Егоршин

В Октябрьском районном суде Северной столицы огласили дату рассмотрения апелляции на постановление о мере пресечения для историка и бывшего доцента СПбГУ Олега Соколова.

Заседание пройдет в понедельник, 16 декабря.

Стороны защиты и обвинения соберутся к полудню в зале №47.

Напомним, Соколова задержали в начале ноября в Петербурге на набережной реки Мойки. Он пытался утопить женские руки. Позже выяснилось, что части тела принадлежали 24-летней аспирантке Анастасии Ещенко, с которой у историка были отношения. В результате обысков у 63-летнего доцента нашли окровавленную пилу, обезглавленное тело и голову.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что семья жестоко убитой и расчлененной аспирантки может подать к Олегу Соколову иск на 10 миллионов.

апелляции олег соколов суд
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На разработку проекта кольцевой линии метро Петербурга выдали разрешение
Петербуржец хранил дома 7 кг пороха и почти 100 патронов
Мобильный банк МКБ получил Премию Рунета как приложение года
Гипнотизер раскрыл, что делает пятницу 13-го опасным днем
В Москве задержали боевиков, готовивших теракты
В Петербурге «заминированные» суды вернулись к работе
Прокуратура восстановила права петербургских работников на своевременную ...
В Петербурге задержали мужчину, который разбил витрину кафе