Апелляцию на арест историка Соколова рассмотрят 16 декабря

В Октябрьском районном суде Северной столицы огласили дату рассмотрения апелляции на постановление о мере пресечения для историка и бывшего доцента СПбГУ Олега Соколова.

Заседание пройдет в понедельник, 16 декабря.

Стороны защиты и обвинения соберутся к полудню в зале №47.

Напомним, Соколова задержали в начале ноября в Петербурге на набережной реки Мойки. Он пытался утопить женские руки. Позже выяснилось, что части тела принадлежали 24-летней аспирантке Анастасии Ещенко, с которой у историка были отношения. В результате обысков у 63-летнего доцента нашли окровавленную пилу, обезглавленное тело и голову.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что семья жестоко убитой и расчлененной аспирантки может подать к Олегу Соколову иск на 10 миллионов.