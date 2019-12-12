Семья убитой аспирантки может подать к историку Соколову иск на 10 млн рублей за моральный вред

Семья убитой аспирантки может подать к историку Соколову иск на 10 млн рублей за моральный вред
Олег Соколов и его адвокат Александр Почуев. Фото: Объединенная пресс-служба судов Петербурга

Мать убитой аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко предъявить иск к историку Олегу Соколову за причиненный моральный вред.

Олег Соколов до сих пор не извинился перед родственниками Анастасии, сообщает «Фонтанка.ру» со ссылкой на адвоката потерпевшей стороны Александру Бакшееву. По ее словам, размер компенсации составит не менее 10 млн рублей.

Она также отметила, что со своей стороны родственники Анастасии Ещенко не готовы проявить к подозреваемому снисхождение.

Напомним, 63-летнего доцента СПбГУ подозревают в убийстве бывшей студентки. Его задержали утром 9 ноября на набережной реки Мойки. По версии следствия, историка выловили из реки Мойки с переохлаждением, у него в рюкзаке нашли травматический пистолет и отрезанные женские руки. Следствие считает, что это останки Ещенко, с которой у Соколова были отношения. Перед тем, как расчленить ее тело, он выстрелил в аспирантку из обреза мелкокалиберной винтовки. Во время обысков в квартире доцента были найдены обезглавленное тело, отрезанная голова и окровавленная пила.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на фоне дела доцента Олега Соколова, который подозревается в убийстве 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко, в СПбГУ задумались о дополнительных мерах, которые позволят предотвратить подобные ситуации в будущем.

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