В 2020 году Facebook начнет бороться с дезинформацией на Украине

В 2020 году Facebook начнет бороться с дезинформацией на Украине
Подозрительную информацию социальная сеть будет выделять графически, чтобы пользователи знали о её возможной недостоверности. Фото: pixabay.com

В грядущем году социальная сеть планирует расширить программу противодействия ложной информации, распространяющейся на Украине.

К 2020 году Facebook запустит систему Тhird-party fact-checker, которая успешно действует в других странах. Представитель компании, Екатерина Крук, отметила в беседе с изданием «Детектор медиа», что Facebook cотрудничает с 46 глобальными организациями, осуществляющими проверку информации. Однако на Украине таких партнеров пока не имеет.

Крук отметила, что факт-чекингом будет заниматься штаб сторонней компании, поскольку непосредственно Facebook не обладает необходимыми техническими возможностями. При этом интернет-холдинг не намерен вмешиваться в работу партнеров.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru cообщала, что Facebook разработала приложение для создания мемов.

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