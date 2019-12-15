В Баварии решили бороться с гололедом с помощью рассола

В немецкой Баварии придумали новый способ борьбы с гололедом на дорогах. Так, дорожные службы начнут использовать рассол, который остается от производства соленых огурцов.

Как сообщает местное издание Deutsche Welle, идея об использовании рассола принадлежит производителю солений и горчицы Develey. Руководство компании отметило, что это делается ради экологии. Компания Develey может предоставить рассол, которого хватит на порядка полутора тысяч километров дорог. Это позволит дорожным службам сэкономить почти семь тонн привычного раствора из соли.

Баварские власти уже поддержали такую инициативу.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Комитет по благоустройству рассказал, чем посыпает дороги Петербурга от гололеда.