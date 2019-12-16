В России в 2020 году запускают свой YouTube

Видеосервис будет предлагать контент на основе предпочтений пользователей. Фото: unsplash.com

Видеосервис будет предлагать контент на основе предпочтений пользователей. Фото: unsplash.com

Российская компания Mail.Ru Group разрабатывает видеохостинг, который должен составить конкуренцию YouTube. Запустить сайт планируется в 2020 году.

Особенностью видеосервиса станет подбор контента на основе персональных предпочтений пользователя, пишет РБК со ссылкой на гендиректора компании Бориса Добродеева.

«Мы считаем, что любой плеер, любая лента новостей, любой формат типа stories должны рассчитываться персонифицированно на основании рекомендаций для конкретного человека», — рассказал Добродеев.

Он подчеркнул, что видеосервис не будет аналогичен YouTube. Сайт обещают сделать «на свой лад».

Название портала пока не разглашается. Mail.Ru Group ставит задачу догонять YouTube, увеличивать time spent и количество «контента, потребляемого мне социального графа».

Ранее YouTube назвал самые популярные в русскоязычном сегменте видео в 2019 году.