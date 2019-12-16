Станция метро «Приморская» обзавелась еще одной бригадой АСФ

Станция метро &#171;Приморская&#187; обзавелась еще одной бригадой АСФ
Станция метро "Приморская". Фото: Baltphоto/Ольга Андросова

С понедельника, 16 декабря, еще одна бригада аварийно-спасательного формирования Петербургского метрополитена заступила на дежурство. Оно находится на станции метро «Приморская».

Как сообщает ГУП «Петербургский метрополитен», сотрудники АСФ метрополитена необходимы для работ по устранению последствий авария и восстановления нормальной работы метро. Сейчас такие бригады, помимо «Приморской», работают на пяти станциях — «Проспект Большевиков», «Удельная», «Бухарестская» и «Технологический институт».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на разработку проекта кольцевой линии метро Петербурга выдали разрешение.

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