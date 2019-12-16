Жители села Копи обратились к Дрозденко за помощью

В Бокситогорском районе Ленобласти жители села Копи обеспокоены несвоевременным вывозом мусора, «газовой» проблемой и незаконной торговлей спиртным. Об этом они рассказали губернатору области Александру Дрозденко в ходе прямой линии.

По словам позвонивших, расценки слишком высокие, на площадках – беспорядок, а за газом приходится ездить туда-сюда, потому что не хватает обменных баллонов.

Губернатор отметил, что проблему с вывозом отходов и оборудованием площадки должны решить до 1 февраля следующего года. Он также добавил, что расценка на вывоз мусора будет определяться по конкретному метражу.

Дрозденко подчеркнул, что тоже недоволен Регоператором, потому что была взята петербургская база по электроэнергии, и таким образом была начислена плата по вывозу абсолютно всем.

«Только не учли, что кто-то умер, кто-то переехал, кто-то там не живёт», — заявил глава региона.

Губернатор заверил, что данная проблема будет решена.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что Александр Дрозденко похудел до 100 кг. Об этом губернатор Ленобласти рассказал на своей страничке в Instagram.