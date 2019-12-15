Дрозденко обещал и похудел за год до 100 кг

Губернатору удалось скинуть почти 10 килограммов в год здорового образа жизни.

Об этом стало известно сегодня, 15 декабря. Обо всем губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко рассказал в Instagram-аккаунте. Политик отметил, что обещал в конце 2018 года похудеть на восемь килограммов, чтобы весить 100. Он подчеркнул, что с таким графиком непросто худеть, но у него получилось. Дрозденко начал пораньше вставать и делать зарядку, а также по-другому питаться и больше двигаться. В результате губернатор сбросил не восемь, а почти 10 килограммов, так что ему удалось перевыполнить план.

Напоминаем, что 2019 год был объявлен годом ЗОЖ. Многие ленинградцы давали публичные обещания и стремились больше заниматься спортом.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Дрозденко ищет хозяина собаке Хэппи, которую чудом спасли от живодеров. По словам местных жителей, пес жил на улице, его подкармливали, он не проявлял агрессии. Однако ловец выстрелом решил его усыпить.