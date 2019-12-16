Дрозденко пообещал разобраться с нехваткой автобусов в Тосненском районе

В ходе прямой линии к губернатору Ленобласти Александру Дрозденко жители массива «Рубеж» Тосненского района. Они сообщили о нехватке общественного транспорта.

Местные жители просят запустить дополнительные рейсы на маршруте №313, курсирующем между Тосно и СНТ. Автобусов не хватает на 8:00, 16:00 и 19:00, сообщает 47channel.ru. Особенно остро проблема ощущается в утренние часы. В девять автобус покидает садоводство переполненным, в итоге студентам и детям приходиться ловить попутки или ехать на такси.

Вопрос о введении дополнительных рейсов был поднят ранее, однако компания «Транс-Балт» ответила отказом. Добавление маршрутов для перевозчика нерентабельно.

Александр Дрозденко пообещал разобраться с проблемой. Если добавить три дополнительных рейса не получится, будет рассмотрен вопрос корректировки расписания. Движение необходимо усилить в утренние часы, чтобы дети могли добраться до учебы, подчеркнул губернатор.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что к Александру Дрозденко в ходе прямой линии обратились жители села Копи. Они обеспокоены несвоевременным вывозом мусора.