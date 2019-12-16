В Петербурге сменился глава Фонда капстроительства

В Петербурге сменился глава Фонда капстроительства
Фонд капстроительства и реконструкции располагается на набережной Мойки, 76. Фото: Google View

Руководитель Фонда капитального строительства и реконструкции Софья Викулова покинула свой пост, уволившись по собственному желанию.

В понедельник, 16 декабря, стало известно, что петербургский Фонд капстроительства, подведомственный городскому комитету по строительству, получит нового управляющего. Как сообщили в фонде, его нынешний директор, Софья Викулова, написала заявление об увольнении по собственному желанию.

По информации «Фонтанки», на данный момент Викулова находится в отпуске, а вернувшись, оставит свою должность. Временно исполняющим обязанности главы Фонда назначен Ару Фаталиев, ранее занимавший пост главы департамента жилищного строительства.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что предыдущий руководитель Фонда капстроительства Андрей Молотков получил штраф в 3 миллиона рублей за получение взятки.

комитет по строительству санкт-петербург смена руководства увольнение фонд капстроительства
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Зеленский пришел на концерт своей бывшей студии «Квартала 95»
Лекарство от рака сделают более эффективным при помощи фолиевой кислоты
Власти ФРГ пообещали решить вопрос по «Северному потоку – 2» к концу 2019 года
Посольство Франции запустило процедуру по лишению историка Соколова ордена ...
В Петербурге сменился глава Фонда капстроительства
Владимир Грусман покинул пост директора Русского этнографического музея
В Тосно мужчина погиб под колесами Mitsubishi
К законопроекту о виноделии поступило 62 поправки