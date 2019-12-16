В Петербурге сменился глава Фонда капстроительства

Фонд капстроительства и реконструкции располагается на набережной Мойки, 76. Фото: Google View

Фонд капстроительства и реконструкции располагается на набережной Мойки, 76. Фото: Google View

Руководитель Фонда капитального строительства и реконструкции Софья Викулова покинула свой пост, уволившись по собственному желанию.

В понедельник, 16 декабря, стало известно, что петербургский Фонд капстроительства, подведомственный городскому комитету по строительству, получит нового управляющего. Как сообщили в фонде, его нынешний директор, Софья Викулова, написала заявление об увольнении по собственному желанию.

По информации «Фонтанки», на данный момент Викулова находится в отпуске, а вернувшись, оставит свою должность. Временно исполняющим обязанности главы Фонда назначен Ару Фаталиев, ранее занимавший пост главы департамента жилищного строительства.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что предыдущий руководитель Фонда капстроительства Андрей Молотков получил штраф в 3 миллиона рублей за получение взятки.