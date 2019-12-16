Зеленский пришел на концерт своей бывшей студии «Квартала 95»

Зеленский пришел на концерт своей бывшей студии &#171;Квартала 95&#187;
Концерт прошел во дворце искусств "Украина". Фото: Instagram @iuliia_mendel

Президент Украины Владимир Зеленский посетил выступление юмористической студии «Квартал 95», основателем и художественным руководителем которой являлся до избрания на пост президента.

Видеозаписью с концерта «Квартала 95» поделилась пресс-секретарь президента страны Юлия Мендель в своем официальном Instagram-аккаунте в воскресенье, 15 декабря. Государственный телеканал «112 Украина» рассказал, что среди зрителей присутствовал и сам украинский лидер.

Коллектив в форме шуточной песни напомнил Зеленскому о данных им обещаниях в строчках: «Весна прошла давно, еще не сел никто, а что, зимой у вас сажать не принято?», — намекая на отсутствие «посадок» в отношении прежних властей страны.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Владимир Зеленский прилетел с официальным визитом в столицу Азербайджана, Баку.

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Зеленский пришел на концерт своей бывшей студии «Квартала 95»
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