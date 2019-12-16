Власти ФРГ пообещали решить вопрос по «Северному потоку – 2» к концу 2019 года

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Фото: Nord Stream 2 AG

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Фото: Nord Stream 2 AG

Власти ФРГ примут решение о прокладке газопровода «Северный поток – 2» зимой и в весенние месяцы 2020 года до конца декабря.

«BSH будет стремиться к тому, чтобы оперативно принять решение еще в декабре», — заявил в Федеральном ведомстве мореплавания и гидрографии ФРГ (BSH), сообщает РИА «Новости».

Накануне компания Nord Stream 2 AG, оператор «Северного потока — 2», направила ФРГ запрос на прокладку труб у берегов Германии зимой и в весенние месяцы 2020 года.

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Мощность газопровода — 55 млрд куб. м газа в год. Стоимость проекта составляет €9,5 млрд. Строительством «Северного потока — 2» занимается компания Nord Stream 2 AG. Кроме «Газпрома» в проекте участвуют западные инвесторы, среди которых немецкий консорциум Uniper, французская Engie, австрийская OMV, британо-нидерландская Royal Dutch Shell и дочерняя компания группы BASF Wintershall. При этом «Газпрому» принадлежит 51% акций совместного предприятия.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что президент Национального собрания Австрии Вольфганг Соботка заявил, что проект «Северный поток-2» будет способствовать безопасности Европейского союза.