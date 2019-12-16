В Петербурге экс-прокурора будут судить за опасную свалку в Обухово

Петербургский суд рассмотрит уголовное дело в отношении организаторов незаконной свалки с химикатами. Среди фигурантов дела числится бывший прокурор Невского района.

По информации объединенной пресс-службы судов Северной столицы преступный замысел родился именно в голове экс-сотрудника правоохранительных органов Виктора Григорьева. Бывший прокурор нашел пустой земельный участок в Обухово между гаражами и Мгинской дистанцией ОЖД.

На пустырь свозили опасные отходы IV-V класса, среди которых обнаружили мышьяк, ртуть и другие ядовитые вещества. Всего на свалке в промзоне нашли свыше 375 тысяч тонн мусора. Преступная группировка, действуя около 6 месяцев в течение 2014 года, успела заработать больше 15 миллионов рублей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что злоумышленники в Петербурге за одну ночь превратили Карачаевскую улицу в свалку.