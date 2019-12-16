Новому избраннику Мадонны 26 лет

Мадонна пока не делала официальных заявлений о своих отношениях. Фото: Wikipedia

Мадонна пока не делала официальных заявлений о своих отношениях. Фото: Wikipedia

Новый бойфренд американской певицы младше её на 35 лет. Оказалось, что 61-летняя Мадонна встречается с 26-летним танцором.

Поп-звезда и её избранник, Уильямс, вместе уже несколько месяцев. Как пишет американский таблоид Daily Mail, не так давно в Майями папарацци заметили Мадонну и её возлюбленного в компании дочери певицы, Лурдес, и её молодого человека. Отметим, что официального заявления о романе Мадонна пока не делала.

Как можно было предположить, Уильямс познакомился со звездой на работе, он работает в труппе артистов, с которыми выступает Мадонна. Пара вместе ездит в гастрольные туры.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Алла Пугачева отказалась участвовать в записи новогодних концертов. По слухам, за выступление ей предлагали 21 миллион рублей. Причины отказа Примадонны неизвестны.