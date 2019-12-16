В России начались продажи самого быстрого в мире кроссовера Bentley Bentayga

Две специальные модели Bentley Bentayga под названием Speed и Design Series производитель называет «быстрейший серийный внедорожником».

Кроссовер Bentley Bentayga Speed обладает шестилитровым мотором W12 мощностью 635 лошадиных сил, в то время как в стандартной модели лишь 608 «лошадей» автомобиль разгоняется до 100 километров в час за 4 секунды и может развивать максимальную скорость до 306 километров в час.

Design Series не намного отстает от своего собрата. Модель оснащена 550-сильным двигателем V8 и достигает отметки в 100 км/ч на полсекунды медленнее, чем Speed, а максимальная скорость ограничена 290 км/ч.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что компания Opel возвращается на российский автомобильный рынок спустя четыре года отсутствия. Opel покинул Россию из-за низких продаж.