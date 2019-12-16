Замороженная кровь при переливании работает также как свежая

Замороженная кровь при переливании работает также как свежая
Так, уровень смертности три месяца спустя составил 6,8 процента для свежей крови и 6,3 — для замороженной. Фото: pixabay.com

Переливание свежей или замороженной крови не влияет на прогноз выздоровления пациента, выяснили американские ученые.

Клинические исследования показали, что свежая и замороженная кровь оказывают одинаковое влияние на здоровье пациентов, хотя и различаются по свойствам. Об этом рассказывает научное издание Journal of the American Medical Association.

Так, свежая кровь, вероятно, лучше переносит кислород, но при этом вызывает более сильную иммунную реакцию, в результате чего разница в эффективности сводится практически к нулю. Согласно исследованию, различия составляют от нескольких сотых до нескольких десятых процента.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ученые смогли напечатать на 3D-принтере искусственную кожу с системой кровеносных сосудов. Исследователи пользуются «биочернилами» из живых клеток.

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