«Фольксваген» разбился о дерево на Свердловской набережной

«Фольксваген» влетел в дерево на Свердловской набережной в Северной столице. Капот автомобиля превратился в металлолом после аварии, рассказали очевидцы.

Как сообщают горожане в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург», водитель иномарки не справился с управлением и вылетел с проезжей части, влетев в дерево. Авария произошла неподалеку от Ленинградского металлического завода.

Судя по фотографиям, опубликованным очевидцами в паблике, машина серьезно повреждена. Капот автомобиля и корпус со стороны пассажира оказался «раскрошен». По словам свидетелей аварии, водитель легко мог погибнуть и чудом остался в живых.

Другие подробности произошедшего устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что нетрезвый водитель устроил массовое ДТП в Сосновом Бору.