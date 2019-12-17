«Фольксваген» разбился о дерево на Свердловской набережной

&#171;Фольксваген&#187; разбился о дерево на Свердловской набережной
Место ДТП. Фото: vk.com/spb_today

«Фольксваген» влетел в дерево на Свердловской набережной в Северной столице. Капот автомобиля превратился в металлолом после аварии, рассказали очевидцы.

Как сообщают горожане в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург», водитель иномарки не справился с управлением и вылетел с проезжей части, влетев в дерево. Авария произошла неподалеку от Ленинградского металлического завода.

Судя по фотографиям, опубликованным очевидцами в паблике, машина серьезно повреждена. Капот автомобиля и корпус со стороны пассажира оказался «раскрошен». По словам свидетелей аварии, водитель легко мог погибнуть и чудом остался в живых.

Другие подробности произошедшего устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что нетрезвый водитель устроил массовое ДТП в Сосновом Бору.

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