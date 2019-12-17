Петербуржец сообщил администрации президента РФ о бомбе в метро

Петербуржец сообщил администрации президента РФ о бомбе в метро
Администрация президента РФ. Фото: Википедия

Житель Петербурга стал фигурантом уголовного дела о заведомо ложном сообщении об акте терроризма. Рассказать о бомбе он решил администрации президента РФ.

Как стало известно gazeta.spb.ru, мужчина около 23:30 часов 15 декабря дозвонился до администрации президента РФ. Представившись «Купцевичем», он сообщил о попытке взорвать метро. Неизвестный, якобы, предложил ему пронести бомбу на станцию метро «Проспект Большевиков».

Станцию метро осмотрели на наличие взрывчатых веществ и взрывных устройств. Однако ничего опасного найдено не было. Эвакуация не проводилась.

Телефон, с которого поступил звонок, оказался зарегистрирован на 33-летнего В. Купцевича. Мужчина проживает в Петербурге и нигде не работает. Обнаружить его удалось по месту проживания в состоянии опьянения.

Петербуржец задержан. Возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что неизвестный пригрозил взорвать жилой дом на Полевой улице. Бомбы по адресу не найдено.

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