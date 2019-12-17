Столкнувшиеся легковушки перегородили путь трамваям к «Пионерской» и «Комендантскому проспекту»

Столкнувшиеся легковушки перегородили путь трамваям к &#171;Пионерской&#187; и &#171;Комендантскому проспекту&#187;
Место ДТП. Фото: vk.com/spb_today

В Приморском районе Северной столицы столкнулись два автомобиля. Помятые легковушки остановили движение трамваев.

Все случилось сегодня утром, 17 декабря, на пересечении проспекта Авиаконструкторов и улицы Ильюшина. Со слов очевидцев в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург», трамваи поворачивают к станции метро «Старая Деревня», не идут к «Пионерской» и «Комендантскому проспекту».

На опубликованных кадрах в соцсети «ВКонтакте» видно, что транспортные средства не получили значительных повреждений.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Карты», движение автомобилей в районе ДТП не затруднено.

Точные причины произошедшего и сведения о возможных пострадавших не приводятся.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что иномарка разбилась о дерево. ДТП произошло на Свердловской набережной.

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