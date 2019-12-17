Задержан подозреваемый в краже вещей на 200 тысяч из дачного дома в Сусанино

В Гатчинском районе Ленобласти стражи порядка задержали подозреваемого в краже вещей из дачного дома.

В отдел полиции обратилась 62-летняя владелица дачного дома в поселке Сусанино. Она рассказала полицейским, что неизвестный проник в ее дом, предварительно разбив стеклопакет. Женщина обнаружила пропажу печи-камина, триммера, бензопилы, микроволновой печи и пылесоса. Она уточнила, что все произошло в период с конца августа по конец октября.

Как сообщает Главном управлении МВД по городу и области, причиненный ущерб заявительница оценила в более чем 200 тыс. рублей.

В результате розыска полицейским удалось задержать подозреваемого в краже. Им оказался 22-летний неработающий житель поселка Вырица. Похищенное было частично изъято.

По факту кражи возбудили уголовное дело.

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