В Ленобласти ищут лжеполицейских, похитивших двух мужчин

В Ленобласти ищут лжеполицейских, похитивших двух мужчин
Правоохранители занимаются установкой личностей злоумышленников. Фото: pixabay

В Ленинградской области полиция разыскивает четверых злоумышленников, которые представились полицейскими и похитили людей.

Как стало известно gazeta.spb.ru, в ночь на 17 декабря в полицию Кировского района обратился 39-летний гражданин и сообщили, что четверо неизвестных мужчин представившиеся сотрудниками уголовного розыска, надели на него наручники и посадили их приятелем в белый автомобиль «Хендай», отобрали телефон и отвезли к дому, где ранее проживал знакомый потерпевшего. Во время дороги они ему угрожали и требовали деньги в размере 25 тыс. рублей. После этого они отдали заявителю телефон, высадили и потребовали связаться с ними и отдать требуемую денежную сумму.

Полиция начала проверку по факту инцидента. Личности злоумышленников устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Карпинского женщину похитили и заперли в отеле без связи.

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В Ленобласти ищут лжеполицейских, похитивших двух мужчин
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